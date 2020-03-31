Тбилиси, , 11:37 — REGNUM

Евросоюз окажет Грузии помощь в борьбе с коронавирусом в размере более 90 млн евро. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который выразил ЕС благодарность за оказываемую поддержку.

В частности, более 20 млн евро предназначено для «смягчения воздействия пандемии на систему здравоохранения» и закупку медицинского оборудования, а более 70 млн евро будет переадресовано на устранение социально-экономических последствий пандемии, сообщил министр.

Согласно официальной информации с сайта ЕС, финансовую помощь на общую сумму 840 млн евро получат 6 стран Восточного партнерства, к числу которых относятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина. 140 млн из них будут направлены на «самые неотложные нужды» этих 6 стран, а 700 млн евро — на «смягчение социально-экономических последствий вызванного коронавирусом кризиса».

Ранее глава МИД Грузии на своей странице в Twitter опубликовал послание благодарности США за поддержку Грузии в борьбе с COVID-19. «Американская помощь сектору здравоохранения Грузии и связанным с ним программам превратилась в настоящие вехи нашего партнерства», — написал Давид Залкалиани и еще раз выразил верность «главному стратегическому партнеру» Грузии. Как известно, при финансовой поддержке США в Грузии была основана так называемая лаборатория имени Лугара, где сейчас проводят тестирование на наличие у пациентов коронавируса.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/#footer, в Грузии выявлено уже 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждый день будет действовать комендантский час.