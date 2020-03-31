Токио, , 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента). Об этом сообщается 31 марта на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/DOATEC_OFFICIAL/status/1244815756140912640

Каждое DLC будет состоять из набора костюмов для бойцов. Разработчики файтинга сообщают, что после этого все игровые функции (включая онлайн-сражения и магазин) продолжат функционировать в привычном режиме.

Напомним, Dead or Alive 6 — это популярный файтинг, разработанный студией Team Ninja. Его релиз состоялся в 2019 году.

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