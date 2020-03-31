Кострома, , 11:33 — REGNUM В Костромской области растёт недовольство местных жителей увеличивающимся потоком переезжающих в Костромскую область из столичного региона. Люди опасаются, что, покидая неблагополучные в эпидемиологическом плане Москву и Московскую область, гости могут завезти коронавирус в Кострому. Об этом костромичи пишут в социальных сетях.

Кострома

«В нашем городе творится просто беспредел! К нам повально съезжаются москвичи! Забронированы все гостиницы, хостелы, не говоря уже о частных съемных квартирах. Если существует понятие карантин, и нормы, то они должны быть одинаковы для каждого города! Почему чей-то бизнес выше здоровья жителей города? Почему не закрыт город? Почему не закрыты гостиницы?»

Таким текстом сопровождается петиция, появившаяся накануне в интернете. Авторы требуют защитить Кострому от наплыва туристов из других регионов России, в том числе Московской области.

Надо отметить, что идея закрытия «колыбели Романовых» от туристов пока не нашла массовой поддержки, петицию поддержало чуть больше 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 31 марта в Костромской области зафиксированы два случая заболевания COVID-19. Оба заболевшие — подростки, вернувшиеся 21 марта в Кострому из Англии.