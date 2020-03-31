Барнаул, , 11:33 — REGNUM В связи с ограничительными мероприятиями, принятыми в Алтайском крае из-за мировой эпидемии коронавируса, с 17 марта и до особых указаний приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов.

По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, отменено движение 22 пассажирских автобусных рейсов в Казахстан (из низ восемь — из Алтайского края, 14 транзитных из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей).

С 27 марта полностью приостановлено авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза граждан России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Алтайском крае зарегистрирован второй подтвержденный случай заражения короновирусом. Оба заболевших помещены в инфекционное отделение пятой городской больницы в Барнауле.

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