Амстердам, , 11:32 — REGNUM Амстердамская газета Parool пишет, что Национальный институт здравоохранения и окружающей среды RIVM пересмотрел свои расчёты о количество требуемых коек в отделах реаниматологии голландских больниц. Ранее в RIVM прогнозировали, что к концу мая для коронапациентов потребуется 2.500 коек.

Согласно новым расчётам, 2.500 коек может потребоваться уже через две недели. При этом ожидается, что на этой неделе удастся реализовать только 1.600 коек.

В RIVM объяснили, что пересмотр первого прогноза вызван двумя обстоятельствами. Во-первых, поток коронапациентов оказался больше, чем ожидалось ранее. Во-вторых, если ранее полагалось, что коронапациент в среднем будет находится в реанимации 10 дней, то теперь в RIVM исходят из того, что этот срок составит 23 дня. В результате отделы реанимации могут оказаться переполненными быстрее, чем ожидалось ранее.

Новые прогнозы вызвали критику специалистов, которые уже ранее предупреждали, что коронапациенты в среднем находятся в реанимации дольше прочих пациентов. Так, в середине марта председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что срок нахождения коронапациентов в реанимации может составить от двух до четырёх недель. В беседе с газетой Parool он подтвердил, что данные из Китая указывали на то, что расчёт на срок в 10 дней неоправдан.