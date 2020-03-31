Додома, , 11:34 — REGNUM Первый случай смерти инфицированного коронавирусом зафиксирован в Танзании, заявил министр здравоохранения страны Умми Мвалиму. Об этом 31 марта сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, умерший — 49-летний гражданин Танзании. Отмечается, что у него были диагностированы и другие заболевания.

По состоянию на 30 марта в Танзании было выявлено 19 случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее президент Танзании Джон Магуфули заявил, что посещения людьми церквей и мечетей запрещены не будут, так как именно там жители страны могут найти «истинное исцеление».

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