Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Школы Казахстана проведут пробные дистанционные уроки 1 апреля 2020 года. Об этом 31 марта заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на брифинге.

По его словам, 2 апреля пройдут родительские собрания, на которых учителя расскажут о дистанционном обучении. 3 апреля пройдут классные часы на эту же тему. «Для нас это очень большой вызов», — сказал министр.

По его словам, дистанционное образование станет проверкой для всех участников учебного процесса. Подготовка проходит в срочном порядке, сказал Аймагамбетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что по республиканскому телевидению покажут 2 тыс. уроков в рамках дистанционного обучения школьников.

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