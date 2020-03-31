Анкара, , 11:29 — REGNUM Группе хакеров удалось взломать Mount & Blade II: Bannerlord спустя всего несколько часов после релиза. Об этом 31 марта сообщает сайт cybersport.ru.

Как оказалось, разработчики из TaleWorlds не стали устанавливать на свою игру Denuvo. Вместо этого они использовали стандартную для Steam DRM-защиту.

Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord — это ролевой экшен от турецкой студии TaleWorlds. Его релиз в Steam состоялся 30 марта 2020 года.

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