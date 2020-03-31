Москва, , 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца», — сообщила вдова драматурга.

Она также добавила, что Зорин длительное время был тяжело болен. Пока место и время прощания не сообщаются.

Зорин родился 3 ноября 1924 года. Место его рождения Баку. Большую часть своей жизни он прожил в Москве. Он написал почти 50 пьес. Зорин был автором сценариев сценарии к кинокартинам «Покровские ворота» и «Царская охота».

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