Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Директор партнёрских программ Xbox Джейсон Рональд объяснил, почему в новом геймпаде для Xbox Series X будут использоваться AA-батарейки. По его словам, так компания пытается угодить всем игрокам, сообщил портал GameSpot 30 марта.

Рональд рассказал, что игроки разделились на два лагеря: одни хотят видеть в геймпаде батарейки, другие — перезаряжаемый аккумулятор. По его словам, AA-батарейки станут «компромиссом» в этом вопросе, ввиду их дешевизны и доступности.

Напомним, Xbox Series X — это консоль нового поколения от Microsoft. Её релиз ожидается в конце 2020 года.

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