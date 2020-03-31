Казань, , 12:03 — REGNUM На всех выездах из Казани сотрудники ГИБДД информируют автомобилистов о действующем режиме самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Людям рекомендуется не перемещаться между населенными пунктами, а соблюдать изоляционный режим. Других ограничений пока нет, сообщает «Бизнес-Online».

В других городах республики также будут работать посты ДПС с целью ограничения пассажирских перевозок.

Напомним, что с 1 апреля приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Нарушители режима будут привлекаться к административной ответственности — штраф для физических лиц составляет от 100 до 500 рублей, но в ближайшее время сумма штрафа увеличится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии сегодня, 31 марта, жителям будут напоминать о самоизоляции через громкоговорители на машинах ППС. В республике действует режим домашней самоизоляции для всех граждан.

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