Бишкек, , 11:13 — REGNUM В Нарынской области Киргизии ограничили въезд и выезд транспортных средств, сообщили 31 марта в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Проезд автомобилей в Нарын был заблокирован 31 марта, а правоохранительные органы усилили посты. Местные власти призвали жителей отказаться от всех поездок. Контролировать движение транспорта буде областное управление внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Киргизии выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах Киргизии ввели чрезвычайное положение.

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