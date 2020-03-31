Курган, , 11:06 — REGNUM В Кургане полтора месяца нет в продаже медицинских масок. Об этом сообщили в одной из аптечных сетей столицы Зауралья ИА «Красная Весна».

В ходе мониторинга журналистом издания 10 аптечных сетей Кургана, медицинских масок в городе не было обнаружено в продаже.

«Уже, полтора месяца нет… Предположительно через месяц только обещают, в реализацию сказали масок не будет, только по больницам», — ответил провизор одной из аптек на вопрос, когда поступят маски в продажу.

Отмечается, что 29 марта директор медиа-холдинга ГТРК «Курган» Иван Белых сообщил губернатору региона Вадиму Шумкову, что в ходе рейда выявил продажу медицинских масок по 70 рублей в продуктовом магазине.

Напомним, в Курганской области объявлен режим повышенной готовности к новой коронавирусной инфекции.