Курган, 31 марта 2020, 11:06 — REGNUM В Кургане полтора месяца нет в продаже медицинских масок. Об этом сообщили в одной из аптечных сетей столицы Зауралья ИА «Красная Весна».
В ходе мониторинга журналистом издания 10 аптечных сетей Кургана, медицинских масок в городе не было обнаружено в продаже.
Отмечается, что 29 марта директор медиа-холдинга ГТРК «Курган» Иван Белых сообщил губернатору региона Вадиму Шумкову, что в ходе рейда выявил продажу медицинских масок по 70 рублей в продуктовом магазине.
Напомним, в Курганской области объявлен режим повышенной готовности к новой коронавирусной инфекции.