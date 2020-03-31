Кемерово, , 11:04 — REGNUM Тайгинская швейная фабрика в Кузбассе начала выпускать медицинские маски, об этом сообщает оперативный штаб «Коронавирус в Кузбассе».Уточняется, что маски шьются из нетканого материала спанбонда. Они многоразовые, после использования их нужно стирать в мыльном растворе воды.«Коллектив работает без обеда и выходных и шьёт 500 масок в день. Любой желающий может прийти на фабрику и приобрести маску», — отмечает оперштаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Кемерова и Новокузнецка сегодня утром, 31 марта, находились дома. Таковы данные индекса самоизоляции «Яндекса».

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