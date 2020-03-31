Амстердам, , 11:03 — REGNUM 29 марта директор концерна Филипс Франс ван Хаутен, выступая по голландскому телевидению, сообщил, что голландские власти только две недели назад заказали у его компании партию аппаратов ИВЛ. К моменту поступлению заказу имеющийся у Филипс запас аппаратов был уже распродан в связи с крупными заказами из Китая и Италии. Ван Хаутен не ответил на вопрос, не слишком ли поздно поступил заказ, однако заметил, что по его мнению, мир не извлёк уроков из того, как протекала вспышка коронавируса в Китае.

30 марта Филипс смог поставить Нидерландам 100 аппаратов, при объёме заказа в 1.000 аппаратов. По словам Ван Хаутен, сейчас фабрика концерна в США быстро увеличивает производство.

Национальный институт здравоохранения и окружающей среды RIVM недооценил число коронапациентов в реанимации. На прошлой неделе институт сообщил, что в начале апреля потребность в койках составит 1.000 штук. Однако этот показатель уже достигнут. Согласно уточнёным прогнозам, потребность через две недели может составить 2.500 коек.