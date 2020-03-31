Якутск, , 11:03 — REGNUM В Якутске 31 марта выписали первого пациента с диагнозом «коронавирус». Он признан выздоровевшим, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на минздрав республики.

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Главный врач «Якутской республиканской клинической больницы» Николай Васильев на заседании оперативного штаба сообщил, что из 15 пациентов инфекционного отделения с диагнозом «коронавирус» шесть признаны выздоровевшими. Повторные анализы из Новосибирска показали отрицательный результат.

Первого пациента выписали 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ направило деньги в регионы «для создания или перепрофилирования необходимого количества коек» в больницах для размещения пациентов с коронавирусом.

В Якутии ведён режим полной самоизоляции 30 марта. Постепенно и другие регионы Дальнего Востока идут по примеру Москвы — на жёсткую самоизоляцию.