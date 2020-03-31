Владикавказ, , 11:01 — REGNUM В Северной Осетии госпитализирована с симптомами пневмонии местная жительница. Результаты ее теста на коронавирус оказались «сомнительными». С целью уточнения диагноза тесты направлены на проверку в Москву. Об этом 30 марта сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лариса Каболова.

«В течение нескольких дней будет получен результат, и только тогда мы сможем говорить о диагнозе», — заявила чиновница.

По ее словам, на 30 марта подтвержденных случаев заболевания коронавирусом не установлено.

Ранее в соцсетях и месседжерах распространилась информация о том, что в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе скончалась пациентка с подозрением на коронавирус. По данным телеграм-канала «COVID-19 Владикавказ», это была 89-летняя женщина, приехавшая из Москвы.

Эту информацию опроверг руководитель управления Роспотребнадзора Алан Тибилов. Он назвал тех, кто распространяет такие слухи «недостойными людьми».