Будапешт, , 11:07 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа, правительство Южной Кореи намерено организовать чартерный рейс в Венгрию для вывоза сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Венгрии.

По их словам, рейс по маршруту Будапешт — Инчхон будет совершен 6 апреля. Предполагается, что стоимость билета будет варьироваться от 1,2 млн до 1,5 млн вон ($984~$1230).

Как отметили в посольстве, перед посадкой у всех пассажиров измерят температуру. Если температура будет выше 37,5 ℃, то в пассажиру будет отказано в дальнейшей посадке в самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Венгрии закрыли границы страны для всех прибывающих, за исключением граждан Венгрии.

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