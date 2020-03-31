Благовещенск, , 11:01 — REGNUM Всем пенсионерам Приамурья пенсии будут приноситься на дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

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Доставка будет организована по графику и будет бесплатной. Определён порядок действий, если человека не окажется дома.

«Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, необходимо оставаться дома — в день, установленный графиком выплат, почтальон принесёт деньги на дом. Берегите своё здоровье», — рассказала представитель Почты России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области почтовые отделения закроются на три дня.