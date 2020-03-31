Иваново, , 10:56 — REGNUM 110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров по данным на 31 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. В общей сложности в волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам с 20 марта поступило 154 заявки.

Волонтёры помогли пожилым людям в приобретении продуктов, медикаментов, в оплате коммунальных услуг, а также выносе бытового мусора.

За помощью могут обращаться участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, граждане, относящиеся к маломобильным категориям населения, пожилые люди старше 65 лет, а также их родственники. Для этого нужно обратиться на телефон единой федеральной «горячей линии» 8−800−200−34−11.