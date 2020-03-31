Рига, , 10:56 — REGNUM В Латвии заразились коронавирусом двое военнослужащих. Об этом, как пишет официальный портал министерства обороны Латвии, сообщил командующий Национальными вооружёнными силами страны, генерал-лейтенант Леонид Калныньш.

По его словам, болезнь COVID-19 пока протекает у военнослужащих в мягкой форме, они не госпитализированы. Калныньш заверил, что риск заражения коронавирусом в армии сведён к минимуму.

«В подразделениях имеются индивидуальные средства защиты, проводятся профилактические мероприятия», — отметил он.

Калныньш добавил, что процесс обучения из-за пандемии COVID-19 в военных частях не остановлен, а проводится таким образом, чтобы риск заразиться был сведён к минимуму.

Как передавало ИА REGNUM, в 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.