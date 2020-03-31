Бишкек, , 10:55 — REGNUM Общее число пациентов в Киргизии, которые контактировали с инфицированными коронавирусом, составило 5 771 человек, сообщили 31 марта в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Все контактные лица в Киргизии разделены на две группы: близкие и семейные контакты — 1561 человек, друзья, коллеги, соседи — 4210 человек. Люди из обеих групп направляются на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Киргизии выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще трех районах республики ввели режим чрезвычайного положения.

Читайте также: Комендант Бишкека запретил собираться группами более трех человек