Триполи, , 10:57 — REGNUM Ливия стала последней страной на Ближнем Востоке, правительство которой приняло решение освободить заключенных в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, центральное правительство в Триполи постановило освободить более 400 заключенных.

Однако среди освобожденных было мало политзаключенных или так называемых «узников совести», отмечают правозащитники, которые вместе с родственниками осужденных и другими активистами требуют освобождения этих категорий заключенных.

Напомним, что ранее правительство Саудовской Аравии приказало освободить около 250 человек, осужденных по легким статьям обвинения. Власти Бахрейна, Египта и Сирии предприняли аналогичные меры. Правительство Иран также постановило освободить заключенных.