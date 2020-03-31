Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Врачи городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска рассказали о принципах работы с пациентами в условиях предотвращения распространения коронавируса.

При подозрении на заражение COVID-19 пациента оставляют в боксе и берут у него анализы. В лаборатории больницы сейчас есть тест-системы. Но здесь тест делают только здоровым людям, которые вернулись из-за границы или контактировали с инфицированными и находящимися на самоизоляции. Пробы пациентов инфекционной больницы отправляют в лаборатории Роспотребнадзора. Если проба положительная, пациента лечат противовирусными препаратами до тех пор, пока она не будет отрицательной дважды — с разницей в 24 часа.

Если первый тест отрицательный, пациенту сбивают температуру и лечат кашель. Через 10 дней после возвращения в Россию или контакта с заражённым делают повторный тест. Если результаты вновь отрицательные, человека отпускают домой.

В инфекционной больнице Новосибирска есть специальная палата — Мельцеровский бокс. Войти внутрь можно только с улицы. Она оборудована автономной вентиляцией и собственным санузлом. Сюда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.

Перед тем, как войти в бокс, врач надевает спецкостюм, респиратор, очки и перчатки.

«Запас средств защиты у нас достаточный, — уточнила заместитель главного врача больницы Яна Ульянова. — Костюмы нескольких видов — многоразовые, которые можно обработать, и одноразовые. Их утилизируют после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: все есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новосибирской городской инфекционной клинической больнице №1 сейчас работают более 80 врачей. В их числе — врачи-инфекционисты, реаниматологи и лаборанты. Они трудятся круглосуточно.

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