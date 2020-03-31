Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Донской губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области помочь пожилым людям и инвалидам, подключившись к акции #МыВместе, а также сохранить разумный уровень самоизоляции.

«Прошу вас: проявите ответственность, отложите визиты и поездки [к родным и близким] на другое время. А сейчас сохраните для себя и своей семьи разумный уровень самоизоляции. Потому что в нынешних условиях быть ответственным гражданином — значит соблюдать санитарные требования. Ведь от их выполнения в буквальном смысле зависит здоровье и жизнь людей», — сказал глава региона в эфире радиостанции «FM-на-Дону».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 31 марта введён режим полной самоизоляции, согласно которому жителям региона разрешено выходить в ближайшие к дому магазины и аптеки, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от жилья. При этом режим самоизоляции не распространяется на граждан, нуждающихся в экстренной медпомощи или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время под наблюдением донских медиков остаются 4,5 тыс. человек. Два случая заболевания COVID-19 подтверждено лабораторно, ещё пять человек находятся под серьёзным подозрением.

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