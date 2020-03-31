Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) спасли 80-летнего горожанина, провалившегося под лёд в 80 метрах от берега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Пенсионер решил скоротать свой путь, пройдясь Волконскому водохранилищу. Лёд треснул, и житель стал тонуть в ледяной воде. Спасателей вызвал очевидец происшествия.

На момент прибытия пожарных мужчина смог самостоятельно выбраться из полыньи. Ему помогли дойти до берега, с пенсионера сняли промокшие вещи и согрели его в пожарном автомобиле. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске пенсионер провалился под лёд. Мужчину спас полицейский, который был на улице во время утренней пробежки.

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