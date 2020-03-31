Иваново, , 10:50 — REGNUM Городские остановки общественного транспорта начали дезинфицировать в Иванове с 30 марта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил в своём Instagram-аккаунте глава областного центра Владимир Шарыпов, при дезинфекции применяется отечественное дезинфицирующее средство. Обрабатываются не только сами остановочные павильоны, но и прилегающие к ним территории.

Всего в Иванове около 400 остановок общественного транспорта, для того, чтобы продезинфицировать все, составлен план-график. Ежедневно на работу будет выходить три звена МУП «САЖХ», на дезинфекцию каждой остановки требуется около 15−20 минут.