Вашингтон, , 10:48 — REGNUM В медицинской клинике в американском штате Нью-Гэмпшир 30 марта умер писатель и иллюстратор Томи де Паола. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По информации литературного агента 85-летнего писателя Дуга Уайтмена, де Паола скончался после того, как ему была сделана операция.

Уайтмен добавил, что писать находился последние дни в изоляции, поскольку в клинике был введен жесткий карантин из-за коронавируса.

Томас Энтони де Паола (Томи) за свою жизнь написал свыше 260 детских книг. Самая известная его книга носит название «Стрега Нона». Она вышла в 1975 году.

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