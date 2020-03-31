Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Игроки, тренерский штаб и руководство ФК «Зенит» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия в рамках нового социального проекта по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 «Вместе победим!». Об этом 31 марта сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Партнером благотворительной акции выступил Фонд профилактики рака «Не напрасно», сотрудники которого выяснили, чего не хватает и что в первую очередь необходимо в борьбе с коронавирусом. На выделенные средства будет закуплено необходимые инструменты и оборудование для больницы Святого Великомученика Георгия, ставшей одним из первых медицинских учреждений города, которое экстренно перепрофилировалось под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19.

«В качестве безвозмездной помощи больница Святого Великомученика Георгия получит мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно», — пояснили в ведомстве.

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