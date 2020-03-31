Красноярск, , 10:45 — REGNUM В Красноярске из БСМП выписали ещё одного человека из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в минздраве Красноярского края.

Общее количество выздоровевших в регионе — четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Красноярском крае с начала регистрации заболевания по состоянию на утро 31 марта подтверждено 14 случаев коронавируса. Подтверждения диагноза ожидают ещё 12 человек.

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