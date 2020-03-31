Сухум, , 10:51 — REGNUM В Абхазии на въезде в Очамчырский район из Галского, граничащего с Грузией, установлен кордон милиции для того, чтобы закрыть там передвижение. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента республики.

«Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поручил руководству министерства внутренних дел установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции «Канал» с целью предотвращения передвижения граждан между Галским и Очамчырским районами», — сообщает пресс-служба.

По предварительной информации, дорога была перекрыта 30 марта в 21:00 (совпадает с мск).

Ранее на Абхазском телевидении выступил депутат абхазского парламента Алхас Джинджолия, который рассказал, что у жительницы Галского района, поступившей в грузинскую клинику, выявлена коронавирусная инфекция.

30 марта грузинские СМИ сообщили, что из Абхазии в Грузию привезли женщину с симптомами заболевания COVID-19. Позже у нее выявили коронавирус. Перед тем как заразиться, она побывала в Москве.

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