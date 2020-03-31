Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM В Ростовской области в связи с угрозой распространения COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 4,5 тыс. человек, большинство их которых в режиме самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 31 марта.

«Медицинским наблюдением охвачены 4 тыс. 459 человек. Из них по месту жительства — 4 тыс. 411 человек», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с начала вспышки заболевания COVID-19 в мире обследовано 6,2 тыс. жителей Дона. Два случая заражения коронавирусом подтверждено лабораторно. Ещё пять человек госпитализированы с симптомами COVID-19. Результаты их анализов ожидаются в ближайшее время.

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