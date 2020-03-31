Красногорск, , 10:42 — REGNUM Жители Московской области временно освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая мера прописана в постановлении губернатора Московской области от 31 марта 2020 года.

Освобождение от уплаты будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Правило касается многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры были введены в Москве.

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