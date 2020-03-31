Ташкент, , 10:40 — REGNUM Медработникам в Узбекистане разрешили пользоваться личными автомобилями, сообщили 31 марта в пресс-службе министерства юстиции республики.

Работники системы здравоохранения теперь допускаются к управлению автомобилем без специальной разрешительной наклейки. Для этого необходимо иметь копию трудовой книжки и документ, подтверждающий трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Узбекистане запретили пользоваться личным автотранспортом. Мера направлена на профилактику распространения коронавируса.

Читайте также: В Узбекистане возник дефицит сырья для производства масок