Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В Ростовской области с начала вспышки заболевания COVID-19 в мире обследовано 6,2 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 6 тыс. 246 человек», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону подтверждено два случая заражения коронавирусом. Ещё пять человек находятся под подозрением. С 31 марта в регионе введён режим полной самоизоляции.

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