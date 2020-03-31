Уфа, , 10:45 — REGNUM Сократить количество машин общественного транспорта на линии в Уфе на половину поручил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, Ульфат Мустафин поручил также установить время работы общественного транспорта в городе с 06:00 часов до 20:00 часов до особого указания главы Башкирии Радия Хабирова.

Отмечается, что данные меры принимаются для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции гражданами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 28 марта общественный транспорт в Уфе работает по графику выходного дня.

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