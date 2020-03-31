Рига, , 10:37 — REGNUM Министерство юстиции Латвии в связи с принимаемыми мерами по борьбе с пандемией COVID-19 запретило всем религиозным организациям проводить любые религиозные собрания. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, богослужения в стране могут проводиться без присутствия верующих. Минюст Латвии предложил церковным конфессиям искать возможности телевизионной трансляции богослужений.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.