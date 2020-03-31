Нейпьидо, , 10:38 — REGNUM В Мьянме зафиксирована первая смерть в результате заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщило министерство здравоохранения и спорта страны.

По информации министерства, скончался 69-летний пациент, который с января по май прошлого года проходил курс лучевой терапии. Сообщается, что в феврале текущего года мужчина побывал в Австралии, а в марте он вернулся в Мьянму.

25 марта с симптомами коронавирусной инфекции мужчина обратился в больницу. Также отмечается, что 17 человек, которые контактировали с ним, помещены в карантин.

Напомним, по последним данным, в Мьянме зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

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