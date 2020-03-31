Москва, , 10:33 — REGNUM Жителей Москвы на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — освобождают от обязанности оплачивать взносы на капитальный ремонт. Соответствующие меры предусмотрены в указе мэра Москвы от 31 марта.

Работы, которые уже начаты, будут завершены, однако новые ремонты пока отложены. Подобные меры связаны с тем, что ремонт создаёт дискомфорт для граждан, которые из-за карантина вынуждены постоянно пребывать дома. К тому же минимизация пребывания посторонних людей в домах повысит эффективность режима самоизоляции.

В том же указе прописан временный запрет на работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Запрет вступает в силу с 31 марта и действует бессрочно — до момента особого указа.

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