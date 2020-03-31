Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Режим полной самоизоляции, введённый в Ростовской области с 31 марта, не распространяется на сотрудников предприятий, продолжающих работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, которая не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что режим полной самоизоляции введён на Дону с 31 марта. Согласно документу, жители региона могут выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие от дома магазины и аптеки, выносить мусор и выгуливать домашних животных, но на расстоянии 100 метров от жилья. Запрет также не распространяется на граждан, нуждающихся в экстренной медпомощи или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, что в регионе подтверждено два случая заболевания COVID-19. Ещё пять человек находятся под подозрением.

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