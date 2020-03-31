Берлин, , 10:40 — REGNUM Число зараженных коронавирусной инфекцией в Германии возросло до 61 тыс. 913 человек. Об этом 31 марта сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Таким образом, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 4 тыс. 615 новых случаев инфицирования, число скончавшихся увеличилось на 128 человек, составив 583 человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, число смертей от нее достигло 37 тыс. 820 случаев, всего инфицированных на сегодняшний день около 787 тыс. человек.

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