Улан-Удэ, , 10:29 — REGNUM Улицы и общественные пространства столицы Бурятии Улан-Удэ с 1 апреля подвергнут санитарной обработке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для этого переоборудуют технику комбината по благоустройству.

В частности, будет использоваться поливальная машина для полива зелёных насаждений, которые прежде всего дезинфицируют остановки и другие места скопления людей. Для мест, куда техника не сможет проехать, городские власти приобрели 14 ранцевых опрыскивателей-воздуходувок.

«Для проведения санитарной обработки дезинфицирующими средствами остановочных пунктов и территории вокруг них, Управлением по ЧС г. Улан-Удэ переданы 10 общевойсковых защитных костюмов», — добавили в правительстве.

В связи с этим горожан призвали оставаться дома.

Напомним, в Бурятии в последние дни растёт число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту заражены 19 человек, ещё у 6 есть подозрение на инфекцию.

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