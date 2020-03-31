Пермь, , 10:27 — REGNUM В пермском аэропорту «Большое Савино» из-за пандемии коронавируса изменилось расписание полётов. Отменили все международные рейсы. Кроме того, временно приостановлены и межрегиональные полёты, сообщает пресс-службе аэропорта.

Так, авиакомпания «Победа» отменила все рейсы (в Сочи, Москву, Санкт-Петербург) с 1 апреля по 31 мая. Авиакомпания «Северный ветер» приостановила полеты из Перми в Москву (Шереметьево) до 30 апреля, а авиакомпания «Россия» прекратила выполнение полетов в Санкт-Петербург до 7 апреля.

По данным Роспотребнадзора, в России осуществляется усиленный двойной контроль граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов. С 31 декабря 2019 года по 30 марта 2020 года досмотрены 5 018 684 человека, выявлены 535 человек с признаками инфекционных болезней.