Москва, , 10:27 — REGNUM Власти Москвы приостанавливают работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Мэр внёс изменения в свой указ от 5 марта. Он пояснил, что такие меры связаны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

«Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения», — сообщает Сергей Собянин.

Он также добавил, что работающие букмекерские конторы могут создать ненужный соблазн нарушить домашний режим.