Ижевск, , 10:27 — REGNUM Число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1 368 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Накануне число наблюдаемых составляло 1 175 граждан.

За минувшие сутки контроль снят в отношении 83 человек. На лечении в стационаре с симптомами с острой респираторной вирусной инфекции находятся 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. В республике действует режим повышенной готовности. Накануне стало известно, что в ходе рейдов сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора выявили 371 нарушение режима самоизоляции гражданами, которые вернулись из-за рубежа.