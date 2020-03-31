Челябинск, , 10:26 — REGNUM В Челябинской области эндоскопист и невролог вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов и сразу вышли на работу. Они не сообщили главврачу о поездке за границу, сообщает областной минздрав.

Речь идёт о семейной паре. Когда стало известно об их поездке, то главврач отправил медиков на карантин, провёл дезинфекцию и стал инициатором служебного расследования.

Первые анализы на коронавирус оказались отрицательными. Сейчас супруги находятся в инфекционном боксе в больнице Магнитогорска. У них симптомы ОРВИ. Им предстоит повторно сдать анализы на COVID-19.