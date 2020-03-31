Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростовской области введён режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 31 марта.

«Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста», — отметил глава региона.

Согласно документу, жители региона смогут покупать продукты и лекарства в ближайших от дома точках продаж, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от жилья. В виде исключения самоизоляция не распространяется на граждан, нуждающихся в экстренной медпомощи или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Дополнительные ограничительные меры начали действовать с полуночи 31 марта.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ещё пятеро граждан находятся под подозрением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону на коронавирус проверяют 120 детей