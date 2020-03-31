Владивосток, 31 марта 2020, 10:26 — REGNUM Генконсул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь передал Приморью 50 тысяч медицинских масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Генконсул подчеркнул, что Приморье предпринимает реальные меры, чтобы остановить распространение коронавируса.
«Маски будут направлены в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтёрским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье введён режим полной самоизоляции, который продлится до 5 апреля.