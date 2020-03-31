Краснодар, , 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба администрации края. Всего в регионе подтверждено 17 случаев коронавируса.

«Два пациента уже выздоровели и выписаны домой, одна женщина, находившаяся в крае транзитом, лечится в Москве. Состояние 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии», — уточнили в минздраве региона.

В общей сложности в регионе проведено 9666 лабораторных исследований на коронавирус. 201 пациент, у которого врачи подозревают COVID-19, находятся в больницах. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находится 3 тыс. 601 кубанец. В обсерваторах размещены 93 человека.