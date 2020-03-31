Барнаул, , 10:23 — REGNUM Школьники Алтайского края из-за мировой эпидемии коронавируса будут вынуждены находиться на весенних каникулах дольше обычного, а только потом у них начнётся дистанционное обучение. По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, в соответствии с приказом министерства образования и науки Алтайского края от 26 марта 2020 года, каникулы в образовательных организациях Алтайского края продлены до 5 апреля. И с этого же дня в регионе запланировано введение дистанционного обучения. Оно продлится как минимум до 12 апреля.

Тем временем канал «Неляпунов» со ссылкой на данные министерства цифрового развития Алтайского края отмечает, что дистанционное обучение в школах, техникумах и вузах оказалось под большим вопросом: только 65% домов в регионе имеют доступ к интернету, а сама территория покрыта сотовой связью лишь на 60%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Алтайском крае появился второй пациент с официально подтверждённым заражением коронавирусом. Им стал муж женщины, прибывшей в Барнаул из Доминиканской Республики. Мужчина не счёл нужным самоизолироваться, и прежде чем у него взяли анализы, больше недели ходил на работу.

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